Британська розвідка показала наслідки атаки дронів СБУ по складу боєприпасів під Воронежем

Удар по складу боєприпасів у Воронезькій області РФ показав, що Росія не здатна захистити свою логістику біля фронту.

Наслідки удару безпілотників СБУ по складу боєприпасів у селі Сергіївка Воронезької області 7 липня оприлюднили у Британській розвідці.

У розвідці Британії зазначили, що удар по військовому об’єкту призвів до майже цілковитого знищення всього, що там зберігалось від боєприпасів до обладнання. Площа складу становить близько 9 квадратних кілометрів. Для Росії це є значною втратою, адже на об'єкті зберігалися ракети класу "земля-земля", а також стрілецька зброя.

Фото: Міноборони Британії, "Х"

Знищення такої кількості зброї ще більше розтягне логістичні ланцюжки РФ та призведе до ще більшого розосередження військ через загрозу нових ударів, вважають у британській розвідці.

Також у відомстві додають, що це ще більше підкреслює "неспроможність Росії захистити ключові об’єкти в районі, який може похвалитися щільним розміщенням протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною".

"Росія не може дозволити собі таких втрат, враховуючи стратегію війни на виснаження. Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні через свою оборонну розвідку", – підкреслили в Міноборони Британії.