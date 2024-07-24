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Британська розвідка показала наслідки атаки дронів СБУ по складу боєприпасів під Воронежем

Росія неспроможна захистити ключові військові об'єкти недалеко від лінії фронту.

Британська розвідка показала наслідки атаки дронів СБУ по складу боєприпасів під Воронежем
Фото: Міноборони Британії

Удар по складу боєприпасів у Воронезькій області РФ показав, що Росія не здатна захистити свою логістику біля фронту.

Наслідки удару безпілотників СБУ по складу боєприпасів у селі Сергіївка Воронезької області 7 липня оприлюднили у Британській розвідці.

У розвідці Британії зазначили, що удар по військовому об’єкту призвів до майже цілковитого знищення всього, що там зберігалось від боєприпасів до обладнання. Площа складу становить близько 9 квадратних кілометрів. Для Росії це є значною втратою, адже на об'єкті зберігалися ракети класу "земля-земля", а також стрілецька зброя.

Фото: Міноборони Британії, "Х"

Знищення такої кількості зброї ще більше розтягне логістичні ланцюжки РФ та призведе до ще більшого розосередження військ через загрозу нових ударів, вважають у британській розвідці.

Також у відомстві додають, що це ще більше підкреслює "неспроможність Росії захистити ключові об’єкти в районі, який може похвалитися щільним розміщенням протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною".

"Росія не може дозволити собі таких втрат, враховуючи стратегію війни на виснаження. Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз Росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні через свою оборонну розвідку", – підкреслили в Міноборони Британії.

Фото: Міноборони Британії, "Х"

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