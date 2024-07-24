Кількість загиблих під час протестів у Бангладеш сягнула щонайменше 150

Кількість загиблих під час антиурядових протестів у Бангладеш сягнула щонайменше 150. Учасники протестів, переважно студенти, скаржилися, що поліція атакувала мирні зібрання, пише BBC.
Один зі студентів розповів, що в столиці Дакці активісти просто хотіли провести мирний мітинг, але поліція напала на них. Один з лідерів протестів, який наразі перебуває в лікарні, заявив, що його катували люди, що представилися поліціянтами.
Лікар одного з відділень невідкладної допомоги підтвердив, що до них надходили молоді люди з вогнепальними пораненнями. Таких постраждалих були десятки.
Мітинги в країні почалися в зв'язку з введенням квот на державні посади. Студенти вийшли з протестами, але їх почали жорстко розганяти. Влада країни звинувачує в "заворушеннях" опозицію. Натомість уряд критикують за надмірне застосуванні сили.
Більшість впроваджених квотних змін уже скасував Верховний суд країни. Однак там все ще діє комендантська година, а з четверга Бангладеш вимкнули Інтернет.
"Ми направили важкопоранених пацієнтів до лікарні медичного коледжу Дакки, оскільки ми не могли з ними тут поводитися", – сказав BBC один лікар, який не захотів назвати свого імені. Він додав, що більшість жертв були поранені гумовими кулями.
Одна з учасниць протесту сказала, що спершу поліція використовувала сльозогінний газ, а поті почала використовувати гумові кулі і в якийсь момент затримала студентів у кампусі, навіть не давши їм відвезти тяжко поранених до лікарні. 19 липня став найфатальнішим днем за весь період протестів.
- Загальнонаціональні заворушення спалахнули через обурення студентів суперечливими квотами на державні посади. Студенти виходили на протести протягом місяця. Вони протестували проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, зокрема для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
- У 2018 році уряд нинішньої прем'єрки Шейх Хасіни скасував систему квот, але минулого місяця суд відновив її. Штат оскаржив поновлення, і Верховний суд призупинив його на місяць до слухання 7 серпня.
- Протести також викликані незмінно високим рівнем безробіття серед молоді, який, згідно з останнім переписом, становить близько 40%.