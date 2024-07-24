Кількість загиблих під час протестів у Бангладеш сягнула щонайменше 150

До однієї з лікарень доставили десятки молодих людей з вогнепальними пораненнями.

Кількість загиблих під час антиурядових протестів у Бангладеш сягнула щонайменше 150. Учасники протестів, переважно студенти, скаржилися, що поліція атакувала мирні зібрання, пише BBC.

Один зі студентів розповів, що в столиці Дакці активісти просто хотіли провести мирний мітинг, але поліція напала на них. Один з лідерів протестів, який наразі перебуває в лікарні, заявив, що його катували люди, що представилися поліціянтами.

Лікар одного з відділень невідкладної допомоги підтвердив, що до них надходили молоді люди з вогнепальними пораненнями. Таких постраждалих були десятки.

Мітинги в країні почалися в зв'язку з введенням квот на державні посади. Студенти вийшли з протестами, але їх почали жорстко розганяти. Влада країни звинувачує в "заворушеннях" опозицію. Натомість уряд критикують за надмірне застосуванні сили.

Більшість впроваджених квотних змін уже скасував Верховний суд країни. Однак там все ще діє комендантська година, а з четверга Бангладеш вимкнули Інтернет.

"Ми направили важкопоранених пацієнтів до лікарні медичного коледжу Дакки, оскільки ми не могли з ними тут поводитися", – сказав BBC один лікар, який не захотів назвати свого імені. Він додав, що більшість жертв були поранені гумовими кулями.

Одна з учасниць протесту сказала, що спершу поліція використовувала сльозогінний газ, а поті почала використовувати гумові кулі і в якийсь момент затримала студентів у кампусі, навіть не давши їм відвезти тяжко поранених до лікарні. 19 липня став найфатальнішим днем за весь період протестів.