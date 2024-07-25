США та Канада виявили китайські та російські літаки біля Аляски

Військові літаки США та Канади виявили два російські і два китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски.
Про це повідомили в Об’єднаному командуванні аерокосмічної оборони Сполучених Штатів та Канади (NORAD).
“NORAD виявив, відстежив і перехопив два військові російські ТУ-95 і два військові літаки PRC H-6, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски”, ‒ зазначили військові.
У NORAD заявили, що рейси залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, додавши, що ця діяльність “не розглядалася як загроза”.
Зона Аляски ‒ це периметр, в якому контролюється повітряний рух, хоча зона залишається міжнародним повітряним простором, ‒ аби було більше часу для реагування у разі ворожих дій.
Перехоплення російських літаків у цьому районі є звичайним явищем. Зазвичай із ними зв'язуються візуально чи електронно американські чи канадські літаки.
В останні роки Росія та Китай розширюють свою співпрацю, зокрема через ізоляцію Росії від Заходу через війну Москви з Україною.
NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024