США та Канада виявили китайські та російські літаки біля Аляски

NORAD відстежив два російські ТУ-95 і два китайські літаки PRC H-6.

Військові літаки США та Канади виявили два російські і два китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски.

Про це повідомили в Об’єднаному командуванні аерокосмічної оборони Сполучених Штатів та Канади (NORAD).

“NORAD виявив, відстежив і перехопив два військові російські ТУ-95 і два військові літаки PRC H-6, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски”, ‒ зазначили військові.

У NORAD заявили, що рейси залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, додавши, що ця діяльність “не розглядалася як загроза”.

Зона Аляски ‒ це периметр, в якому контролюється повітряний рух, хоча зона залишається міжнародним повітряним простором, ‒ аби було більше часу для реагування у разі ворожих дій.

Перехоплення російських літаків у цьому районі є звичайним явищем. Зазвичай із ними зв'язуються візуально чи електронно американські чи канадські літаки.

В останні роки Росія та Китай розширюють свою співпрацю, зокрема через ізоляцію Росії від Заходу через війну Москви з Україною.