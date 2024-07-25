Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
ГоловнаСвіт

США та Канада виявили китайські та російські літаки біля Аляски

NORAD відстежив два російські ТУ-95 і два китайські літаки PRC H-6.

США та Канада виявили китайські та російські літаки біля Аляски
Фото: Вікіпедія

Військові літаки США та Канади виявили два російські і два китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски.

Про це повідомили в Об’єднаному командуванні аерокосмічної оборони Сполучених Штатів та Канади (NORAD).

“NORAD виявив, відстежив і перехопив два військові російські ТУ-95 і два військові літаки PRC H-6, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски”, ‒ зазначили військові.

У NORAD заявили, що рейси залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, додавши, що ця діяльність “не розглядалася як загроза”.

Зона Аляски ‒ це периметр, в якому контролюється повітряний рух, хоча зона залишається міжнародним повітряним простором, ‒ аби було більше часу для реагування у разі ворожих дій.

Перехоплення російських літаків у цьому районі є звичайним явищем. Зазвичай із ними зв'язуються візуально чи електронно американські чи канадські літаки.

В останні роки Росія та Китай розширюють свою співпрацю, зокрема через ізоляцію Росії від Заходу через війну Москви з Україною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies