Протестувальники у Вашингтоні спалили американські прапори та вивісили палестинські

Поліція змушена була застосувати сльозогінний газ до мітингарів, які прорвалися в бік Капітолію.

Візит до США прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу викликав у Вашингтоні чергову хвилю пропалестинських протестів. Цього разу не минулося без вандалізму та протистоянь з поліцією.

Як пише Reuters, правоохоронці застосовували сльозогінний газ, коли мітингарі намагалися рухатися в бік Капітолію та не виконували їхні команди. Протестувальники звинуватили поліцію у застосуванні сили до мирного маршу.

Не маючи змоги дістатися урядових будівель, натовп почав знімати з флагштоків американські прапори та спалювати їх. Замість них радикали повісили стяги Палестини. На деяких історичних пам'ятках вони позалишали графіті з антиізраїльськими гаслами та висловлюваннями на підтримку ХАМАСу.