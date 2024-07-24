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Прем'єр Італії Джорджія Мелоні відвідає Китай, — ЗМІ

Під час візиту Мелоні порушить питання підтримки Китаю РФ у війні Росії з Україною.

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні відвідає Китай, — ЗМІ
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні з 26 по 31 липня здійснить візит до Китаю, повідомляє Reuters з посиланням на особу, яка бере участь у плануванні поїздки.

Очікується, що Мелоні, яка вважає китайські інвестиції способом стимулювання економічного зростання Італії, зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном.

Італійський виробник шин Pirelli, енергетична група ENI, оборонна група Leonardo, виробники вина та кілька італійських модних груп, у тому числі і Dolce & Gabbana, серед компаній, запрошених на італійсько-китайський бізнес-форум, який відбудеться в Пекіні в неділю та понеділок під час візиту Мелоні.

Під час поїздки Прем'єрки Італії очікують на підписання двосторонніх торговельних та промислових угод, повідомило інше джерело, близьке до планування і без подробиць.

У 2019 році Італія стала єдиною країною G7, яка приєдналася до торговельного та інфраструктурного проєкту Китаю, відомого як Ініціатива "Один пояс, один шлях" (BRI), але вийшла з нього минулого року під тиском США через занепокоєння щодо економічного впливу Пекіна.

Раніше цього місяця міністерство промисловості Китаю заявило, що воно готове сприяти практичному співробітництву з Італією в таких сферах, як автомобілебудування, суднобудування.

Очікується, що під час візиту Мелоні також порушить питання про надлишок китайського виробництва та підтримку Китаєм Росії у війні Москви з Україною.

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