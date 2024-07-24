Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
ГоловнаПолітика

Зеленський: Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту у Китаї провів переговори з главою китайського МЗС.

Зеленський: Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи візит до Китаю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, заявив, що "є чіткий сигнал від китайської сторони про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".

Про це Президент розповів у вечірньому зверненні.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї та вже провів переговори зі своїм колегою, доповів мені про результати своєї зустрічі. Візит українського високопосадовця на такому рівні вперше за безліч років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", — заявив президент.

Зеленський додав, що за підсумками доповіді Кулеби "було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, що Китай не надає зброю Росії".

"Детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", — зазначив президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies