Зеленський: Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту у Китаї провів переговори з главою китайського МЗС.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи візит до Китаю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, заявив, що "є чіткий сигнал від китайської сторони про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".

Про це Президент розповів у вечірньому зверненні.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї та вже провів переговори зі своїм колегою, доповів мені про результати своєї зустрічі. Візит українського високопосадовця на такому рівні вперше за безліч років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", — заявив президент.

Зеленський додав, що за підсумками доповіді Кулеби "було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, що Китай не надає зброю Росії".

"Детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", — зазначив президент.