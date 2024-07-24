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Росіяни атакували дронами Донеччину, серед постраждалих — літні люди

Росіяни вдарили по Миколаївці, Гродівці та Часовому Яру.

Росіяни атакували дронами Донеччину, серед постраждалих — літні люди
Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

У середу, 24 липня, російські окупанти атакували населені пункти Донецької області за допомогою безпілотників. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це пише "УП" з посиланням на коментар речниці Донецької обласної прокуратури.

Зокрема, поблизу села Миколаївка Краматорского району під час евакуації, множинних  осколкових поранень зазнала 69-річна жінка. Росіяни атакували евакуаційний транспорт FPV-дроном.

Також росіяни атакували безпілотником селище Гродівка, внаслідок чого на території приватного домоволодіння дістав тілесні ушкодження 80-річний пенсіонер. Потерпілого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Також російська армія вдарила дроном по житловому сектору Часового Яру. З пораненнями госпіталізували 68-річну мешканку, у якої діагностували мінно-вибухову травму".

За вказаними фактами розпочато досудові розслідування щодо порушення зокупантами законів та звичаїв війни.

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