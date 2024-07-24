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У російських військових відбирають мобільні телефони через витік інформації, — ЦНС

Також окупанти почали нарікати на порушення прав з боку військового керівництва.

У російських військових відбирають мобільні телефони через витік інформації, — ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Комітет Держдуми РФ прийняв рішення позбавити військових будь яких засобів зв’язку у зоні так званої "СВО" через масові витоки інформації про втрати ворога в Україні. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ті, хто прийшли "визволяти" Україну і українців від нормального та безпечного життя у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках. Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні  питання владі", — розповіли у спротиві.

Відомо, що незадоволені таким нововведенням і російські воєнкори кажуть, що такий крок за її неухильного виконання в зоні проведення "СВО" призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".

Росія втратила в Україні 570 120 військових.

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