Комітет Держдуми РФ прийняв рішення позбавити військових будь яких засобів зв’язку у зоні так званої "СВО" через масові витоки інформації про втрати ворога в Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ті, хто прийшли "визволяти" Україну і українців від нормального та безпечного життя у телефонних розмовах скаржаться своїм рідним про тотальне порушення їх прав з боку командування, невиплату обіцяних коштів, величезні втрати та небажання померти в українських посадках. Через такі "новини" трапляються поодинокі випадки, коли мамки чи дружини "героїв" ставлять непотрібні питання владі", — розповіли у спротиві.

Відомо, що незадоволені таким нововведенням і російські воєнкори кажуть, що такий крок за її неухильного виконання в зоні проведення "СВО" призведе до "абсолютної паралізації органів військового управління та втрати керованості військами".

Росія втратила в Україні 570 120 військових.