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Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів, 14 танків і 65 артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 570 120 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів, 14 танків і 65 артсистем
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 570 120 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 570120 (+1140) 
  • танків ‒ 8302 (+14) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13)
  • артилерійських систем – 15759 (+65)
  • РСЗВ – 1125 (+0)
  • засоби ППО ‒ 902 (+1) 
  • літаків – 363 (+1)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33) 
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77)
  • спеціальна техніка ‒ 2650 (+10).

Дані уточнюються. 

Раніше також повідомлялося, що українські військові завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ".

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