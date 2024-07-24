Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів, 14 танків і 65 артсистем

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 570 120 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 570120 (+1140)
- танків ‒ 8302 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13)
- артилерійських систем – 15759 (+65)
- РСЗВ – 1125 (+0)
- засоби ППО ‒ 902 (+1)
- літаків – 363 (+1)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33)
- крилаті ракети ‒ 2402 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 2650 (+10).
Дані уточнюються.
Раніше також повідомлялося, що українські військові завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ".