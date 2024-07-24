На Покровському напрямку відбулась третина від всіх боєзіткнень 23 липня, - Генштаб

На Покровському напрямку відбулась третина від всіх боєзіткнень 23 липня

Станом на 22:00 23 липня відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущені просування противника в глибину нашої території. Найбільш активним сьогодні ворог був на Покровському напрямку - провів тут третину від усіх атак.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські окупанти завдали два ракетні (2 ракети), 32 авіаційні удари (48 КАБ) та 498 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 2462 обстріли позицій наших військ.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 90 осіб живої сили та 36 одиниць військової техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено чотири російські танки, сім артситем, 15 автомобілів, бронемашина та одиниця спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки і Петропавлівки та підраховує свої втрати.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 атак противника на напрямках Нововодяне - Макіївка; Площанка - Невське; Залиман - Макіївка Голікове - Невське – сім штурмів відбито, ще чотири атаки тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень добігло до восьми. Крім Спірного, де окупанти тричі зазнали невдачі, противник, з тим же успіхом, намагався наступати поблизу Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог сім разів спробував прорвати оборону наших військ. Українські захисники п’ять атак відбили, тривають бої в районах Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Десять з них відбито, ще дві - продовжуються - ворог атакує неподалік Залізного.

На Покровському напрямку тривають дев’ять атак росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша. Ще 24 спроби загарбників просунутись уперед зупинено. Загальні втрати ворога на цьому напрямку сьогодні попередньо склали 329 російських окупантів вбитими та пораненими. Знищено 14 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких літак-штурмовик Су-25 та танк. Ще один танк і шість гармат значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають два бойових зіткнення на напрямку Старомихайлівка - Красногорівка. Шість атак окупантів наші воїни відбили біля Костянтинівки та тієї ж Красногорівки.

На інших напрямках без особливих змін.

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вони продовжують ефективно нищити живу силу та військову техніку російських окупантів.