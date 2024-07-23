Вступна кампанія на ТОТ йде не за планами, - Центр нацспротиву

Вступна кампанія, яку росіяни розгорнули на тимчасово окупованих територіях України, йде не за планами.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“Попри усі намагання росіян зробити вигляд прекрасних перспектив з їх приходом на захоплені і винищені території України, їм це погано вдається”, - зазначили в Центрі нацспротиву.
Попри обіцянки безоплатного навчання, великих стипендій та працевлаштування, бажаючих навчатися у “фейкових ВУЗах псевдоутворень ЛНР та ДНР” не вистачає.
Хоча окупанти й вирішили приймати на навчання всіх бажаючих, це не допомогло, оскільки росіяни на ТОТ зробили систему освіти осередком пропаганди, а не знань.
- Російські окупанти вербують школярів з ТОТ України до філії Нахімовського воєнно-морського училища.
- Випускникам шкіл на ТОТ пропонують вступати у профільні навчальні заклади або ж без освіти одразу йти на службу в окупаційні адміністрації поліцаями.