Вступна кампанія на ТОТ йде не за планами, - Центр нацспротиву

Бажаючих навчатися у фейкових ЗВО не вистачає.

Вступна кампанія на ТОТ йде не за планами

Вступна кампанія, яку росіяни розгорнули на тимчасово окупованих територіях України, йде не за планами.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Попри усі намагання росіян зробити вигляд прекрасних перспектив з їх приходом на захоплені і винищені території України, їм це погано вдається”, - зазначили в Центрі нацспротиву.

Попри обіцянки безоплатного навчання, великих стипендій та працевлаштування, бажаючих навчатися у “фейкових ВУЗах псевдоутворень ЛНР та ДНР” не вистачає.

Хоча окупанти й вирішили приймати на навчання всіх бажаючих, це не допомогло, оскільки росіяни на ТОТ зробили систему освіти осередком пропаганди, а не знань.