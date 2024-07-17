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Окупанти вербують школярів на ТОТ до військового училища ЗС РФ

Росіяни проводять набір школярів з тимчасово окупованих територій у військове училище.

Окупанти вербують школярів на ТОТ до військового училища ЗС РФ
Фото: ЦНС

Російські окупанти вербують школярів з ТОТ України до філіалу Нахімовського воєнно-морського училища, повідомляє Центр національного спротиву.

"Філіал при міністерстві нападу рф будують у захопленому Маріуполі. Там планують навчати офіцерів зс рф, яких відберуть з місцевих підлітків. Наразі триває набір у 5-7 класи. Навчання має початись 1 вересня", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають у спротиві, Росія знову порушує міжнародне право та вербує місцеве населення на війну проти Батьківщини. 

"При цьому цього разу мова йде про дітей, з яких кремль традиційно планує зробити яничарів, адже імперія завжди воює руками підкорених народів", — наголошують в ЦНС.

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