Росіяни розміщують велику кількість вогневих точок на пляжах Криму, — "Атеш"

У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Євпаторії росіяни розміщують велику кількість вогневих точок уздовж берегової лінії на міських пляжах.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти АТЕШ повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії безпосередньо на міських пляжах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупантам абсолютно начхати на те, що вони постійно наражають на небезпеку місцеве населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.

Однак, дивлячись на якість споруд, партизани додають, що "оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, рашисти зможуть не більше 5 хвилин".

Протягом лютого-березня 2024 росіяни збудували на узбережжі Чорного моря в тимчасово окупованому Криму понад 100 км інженерно-фортифікаційних споруд.