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Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро

Зокрема, кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро
прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо
Фото: Телеграм / Денис Шмигаль

Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро, повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Угоду, яка дає старт цим проєктам, підписали з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо під час онлайн-зустрічі.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

Шмигаль зазначив, що підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку України. Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

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