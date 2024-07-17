У Києві та області сьогодні у другій половині дня очікуються грози, місцями град

У Києві та області сьогодні у другій половині дня очікується погіршення погодних умов, повідомляє Укргідрометцентр.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та м. Київ. У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали 15-20 м/с”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це І рівень небезпечності, жовтий.

Столичний регіон не єдиний, де сьогодні очікують погіршення погодних умов.

Синоптики спрогнозували, що впродовж дня, 17 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікуються грози, місцями град (дiаметр 6-19 мм), шквали 15-20 м/с.