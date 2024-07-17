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У Києві та області сьогодні у другій половині дня очікуються грози, місцями град

Також синоптики очікують шквали вітру 15-20 м/с.

У Києві та області сьогодні у другій половині дня очікується погіршення погодних умов, повідомляє Укргідрометцентр. 

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та м. Київ. У другій половині дня 17 липня грози, місцями град, шквали 15-20 м/с”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це І рівень небезпечності, жовтий. 

Столичний регіон не єдиний, де сьогодні очікують погіршення погодних умов. 

Синоптики спрогнозували, що впродовж дня, 17 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікуються грози, місцями град (дiаметр 6-19 мм), шквали 15-20 м/с.

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