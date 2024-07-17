Колишнього розвідника Романа Червінського випустили зі слідчого ізолятора, де він перебував із квітня минулого року. Про це повідомило Суспільне.
Вчора за нього вніс 9 млн застави нардеп Петро Порошенко. Він повідомив, що випустити ексвійськового мали ще того ж дня о 14:00, але цього не сталося.
"Дякую двом суддям, які винесли рішення, тому що третій був проти цього питання. Вдячний їм за те, що все таки побачу своїх дітей сьогодні, дружину, рідних, маму", – сказав Червінський у першому коментарі після виходу з СІЗО.
Червінського утримували в кропивницькому ізоляторі.
Червінського обвинувачують у перевищенні службових повноважень – нібито він самовільно вирішив провести спецоперацію з захоплення російського літака, але в результаті його дії призвели до обстрілу аеродрому в Кіровоградській області. Сам обвинувачений вважає справу проти нього політичною, на цьому наполягає і опозиція, яка підтримувала Червінського.
- Роман Червінський – колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції. Йому інкримінують призведення до ворожого обстрілу аеродрому "Канатове".
- 21 квітня 2023 в СБУ розповіли, що оголосили підозру військовому, дії якого нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".
- У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує. Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями".