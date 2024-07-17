Колишнього розвідника Романа Червінського випустили зі слідчого ізолятора, де він перебував із квітня минулого року. Про це повідомило Суспільне.

Вчора за нього вніс 9 млн застави нардеп Петро Порошенко. Він повідомив, що випустити ексвійськового мали ще того ж дня о 14:00, але цього не сталося.

"Дякую двом суддям, які винесли рішення, тому що третій був проти цього питання. Вдячний їм за те, що все таки побачу своїх дітей сьогодні, дружину, рідних, маму", – сказав Червінський у першому коментарі після виходу з СІЗО.

Червінського утримували в кропивницькому ізоляторі.

Червінського обвинувачують у перевищенні службових повноважень – нібито він самовільно вирішив провести спецоперацію з захоплення російського літака, але в результаті його дії призвели до обстрілу аеродрому в Кіровоградській області. Сам обвинувачений вважає справу проти нього політичною, на цьому наполягає і опозиція, яка підтримувала Червінського.