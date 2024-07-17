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Родини, що постраждали від обстрілу "Охматдиту", отримають грошову допомогу

Фінансування забезпечить уряд спільно з Дитячим фондом ООН.

Родини, що постраждали від обстрілу "Охматдиту", отримають грошову допомогу
Фото: Інна Варениця

Міністерство соціальної політики України на своєму сайті оприлюднило інформацію про грошову допомогу сім'ям із дітьми, які постраждали під час російської ракетної атаки на Київ 8 липня, коли було пошкоджено лікарню "Охматдит" та приватний медичний заклад.

За сприяння Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ уряд надасть родинам виплати у розмірі 10 800 гривень на одну особу. Максимально можна буде отримати 54 тисячі гривень на одну сім'ю із п'яти людей. Кількість отримувачів наразі уточнюється міністерством.

Право на допомогу мають родини з дітьми, які проходили лікування в "Охматдиті" станом на 8 липня, а також сім'ї з дітьми постраждалих співробітників приватної клініки, яка теж зазнала обстрілу.

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