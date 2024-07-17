Родини, що постраждали від обстрілу "Охматдиту", отримають грошову допомогу

Міністерство соціальної політики України на своєму сайті оприлюднило інформацію про грошову допомогу сім'ям із дітьми, які постраждали під час російської ракетної атаки на Київ 8 липня, коли було пошкоджено лікарню "Охматдит" та приватний медичний заклад.

За сприяння Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ уряд надасть родинам виплати у розмірі 10 800 гривень на одну особу. Максимально можна буде отримати 54 тисячі гривень на одну сім'ю із п'яти людей. Кількість отримувачів наразі уточнюється міністерством.

Право на допомогу мають родини з дітьми, які проходили лікування в "Охматдиті" станом на 8 липня, а також сім'ї з дітьми постраждалих співробітників приватної клініки, яка теж зазнала обстрілу.