На північному напрямку бійці ДПСУ за допомогою FPV-дронів знищили ворожу станцію відеоспостереження "Пергам РТР-150", яку росіяни використовували для здійснення розвідки та планування атак.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Цього разу оборонці кордону ударними дронами «відключили» росіянам комплекс відеоспостереження "Пергам РТР-150". Ворожі сили використовують відеоспостереження для здійснення розвідки та планування атак. Знищення цих систем перешкоджає злочинним намірам окупантів та захищає нашу безпеку", — ідеться у повідомленні.