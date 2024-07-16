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Прикордонники знищили російську станцію відеоспостереження

Бійці ДПСУ за допомогою FPV-дронів знищили ворожу станцію відеоспостереження "Пергам РТР-150".

Прикордонники знищили російську станцію відеоспостереження
Фото: ДПСУ

На північному напрямку бійці ДПСУ за допомогою FPV-дронів знищили ворожу станцію відеоспостереження "Пергам РТР-150", яку росіяни використовували для здійснення розвідки та планування атак.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Цього разу оборонці кордону ударними дронами «відключили» росіянам комплекс відеоспостереження "Пергам РТР-150". Ворожі сили використовують відеоспостереження для здійснення розвідки та планування атак. Знищення цих систем перешкоджає злочинним намірам окупантів та захищає нашу безпеку", — ідеться у повідомленні.

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