Внаслідок ракетного удару по Покровську на Донеччині поранено чотирьох цивільних

Під ворожими обстрілами опинилися приватний сектор та місцеве кладовище.

У вівторок, 16 липня, російська армія вдарила по Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"16 липня 2024 року, о 16:15, російська армія здійснила ракетну атаку на м. Покровськ. В зоні ураження опинились приватний сектор та місцеве кладовище", — повідомляє прокуратура.

Внаслідок обстрілу поранень зазнали четверо містян – двоє чоловіків та двоє жінок віком від 18 до 58 років. У них діагностовано осколкові поранення.

За попередніми даними, ворог завдав удару трьома авіаційними ракетами "УМПБ Д-30 СН". У населеному пункті пошкоджено будинки і газопровід.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).