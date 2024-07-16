Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала Херсон з безпілотника, постраждав цивільний

Постраждав 70-річний житеь Херсона.

Російська армія атакувала Херсон з безпілотника, постраждав цивільний
Наслідки обстрілу ринку у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Російські окупанти атакували Херсон з безпілотника, постраждав місцевий житель. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

Відомо, що унаслідок дронової атаки 70-річний чоловік зазнав уламкового поранення голови, плеча та спини. Також в нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми. 

Як уточнив глава Херсонської МВА Роман Мрочко, на момент ворожої атаки перебував на вулиці.

Потерпілому надають необхідну допомогу.

Російські окупанти атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies