Російська армія атакувала Херсон з безпілотника, постраждав цивільний

Російські окупанти атакували Херсон з безпілотника, постраждав місцевий житель.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Відомо, що унаслідок дронової атаки 70-річний чоловік зазнав уламкового поранення голови, плеча та спини. Також в нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми.

Як уточнив глава Херсонської МВА Роман Мрочко, на момент ворожої атаки перебував на вулиці.

Потерпілому надають необхідну допомогу.

Російські окупанти атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.