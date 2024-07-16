Армія РФ на Херсонщині атакувала дроном ремонтну бригаду, що лагодила газове обладнання

Російські окупанти атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.

Як повідомили у Херсонській ОВА, наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. До лікарні доставили 54-річного працівника.

У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову й черепно-мозкову травми. Медики надають потерпілому необхідну медичну допомогу.

Сьогодні вранці окупанти вдарили по ринку у Херсоні. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення.