Ворог вранці атакував три громади Сумщини дронами та артилерією

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів.

Як повідомили у Сумській ОВА, обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська та Есманьська громади.

У Білопільській громаді здійснено обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).

По Есманьській громаді зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).

Миропільська громадапостраждала від ворожої артилерії (САУ) (4 вибухи).

На почтаку липня через російську атаку по енергооб'єкту в Сумській області було знеструмлено понад 100 тис. абонентів.