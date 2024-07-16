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Ворог вранці атакував три громади Сумщини дронами та артилерією

Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська та Есманьська громади. 

Ворог вранці атакував три громади Сумщини дронами та артилерією
Фото ілюстративне

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 6 вибухів. 

Як повідомили у Сумській ОВА, обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська та Есманьська громади. 

У Білопільській громаді  здійснено обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух). 

По Есманьській громаді зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).  

Миропільська громадапостраждала від ворожої артилерії (САУ) (4 вибухи).

На почтаку липня через російську атаку по енергооб'єкту в Сумській області було знеструмлено понад 100 тис. абонентів.

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