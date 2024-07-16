У Маріуполі лунали вибухи: радник мера говорить про ураження ППО

Незадовго до опівночі у понеділок військові об'єкти росіян в окупованому Маріуполі зазнали повітряної атаки. Пролунало понад 5 вибухів, у декількох районах міста після цього вимкнулося світло.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram, засобами ураження було спочатку викрито місце розташування, а потім, ймовірно, пошкоджено чи знищено ворожі системи протиповітряної оборони.

"Прильоти" зафіксовано у напрямку Мангуша між "Невським" житловим масивом та Агробазою, а також у кількох населених пунктах Маріупольського району.