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У Маріуполі лунали вибухи: радник мера говорить про ураження ППО

У місті частково зникло електропостачання.

У Маріуполі лунали вибухи: радник мера говорить про ураження ППО
Фото: Андрющенко Time

Незадовго до опівночі у понеділок військові об'єкти росіян в окупованому Маріуполі зазнали повітряної атаки. Пролунало понад 5 вибухів, у декількох районах міста після цього вимкнулося світло.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram, засобами ураження було спочатку викрито місце розташування, а потім, ймовірно, пошкоджено чи знищено ворожі системи протиповітряної оборони.

"Прильоти" зафіксовано у напрямку Мангуша між "Невським" житловим масивом та Агробазою, а також у кількох населених пунктах Маріупольського району. 

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