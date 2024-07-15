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Росіяни використали для атак по Дніпропетровщині дрони-камікадзе

Загиблих і поранених немає.

Росіяни використали для атак по Дніпропетровщині дрони-камікадзе
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 15 липня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни атакували 15 липня Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією, а також дронами-камікадзе.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Серій Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька і Покровська громади. Загиблих і поранених немає.

Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені чотириповерхівка, 10 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж. Також потрощені легковики й вантажівка. Зачепило лінію електропередач.

Спалахнуло декілька пожеж, які рятувальники загасили. 

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