Росіяни використали для атак по Дніпропетровщині дрони-камікадзе

Росіяни атакували 15 липня Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією, а також дронами-камікадзе.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Серій Лисак.
Під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька і Покровська громади. Загиблих і поранених немає.
Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені чотириповерхівка, 10 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж. Також потрощені легковики й вантажівка. Зачепило лінію електропередач.
Спалахнуло декілька пожеж, які рятувальники загасили.