Росіяни використали для атак по Дніпропетровщині дрони-камікадзе

Загиблих і поранених немає.

Росіяни атакували 15 липня Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією, а також дронами-камікадзе.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Серій Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька і Покровська громади. Загиблих і поранених немає.

Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені чотириповерхівка, 10 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж. Також потрощені легковики й вантажівка. Зачепило лінію електропередач.

Спалахнуло декілька пожеж, які рятувальники загасили.