Зловмисник особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих.

Служба безпеки України адміністратора телеграм-каналу, який передавав окупантам інформацію про місця базування Сил оборони в Миколаєві.

Затриманий адміністратор телеграм-каналу

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисник публікував місцезнаходження та маршрути руху представників ТЦК, а також закликав призовників ухилятися від мобілізації.

У спецслужба зазначили, що зловмисник діяв за завданням російських спецслужб і намагався зірвати мобілізацію в регіоні, а також планував використати відповідну інформацію для проведення диверсій проти українських захисників, зокрема через підпал автомобілів ЗСУ.

Затриманий особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих.

Під час обшуків у нього вилучили два мобільні телефони і комп’ютер із доказами підривної діяльності.

Обшуки СБУ

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою.

Також вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій блогера за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання до 12 років тюрми.