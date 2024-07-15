​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала колаборанта, який передавав росіянам дані про місця базування Сил оборони у Миколаєві

Зловмисник особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих.

СБУ затримала колаборанта, який передавав росіянам дані про місця базування Сил оборони у Миколаєві
СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України адміністратора телеграм-каналу, який передавав окупантам інформацію про місця базування Сил оборони в Миколаєві.

Затриманий адміністратор телеграм-каналу
Затриманий адміністратор телеграм-каналу

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисник публікував місцезнаходження та маршрути руху представників ТЦК, а також закликав призовників ухилятися від мобілізації.

У спецслужба зазначили, що зловмисник діяв за завданням російських спецслужб і намагався зірвати мобілізацію в регіоні, а також планував використати відповідну інформацію для проведення диверсій проти українських захисників, зокрема через підпал автомобілів ЗСУ.

Затриманий особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих.

Під час обшуків у нього вилучили два  мобільні телефони і комп’ютер із доказами підривної діяльності.

Обшуки СБУ
Обшуки СБУ

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. 

Також вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій блогера за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання до 12 років тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies