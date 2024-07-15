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Бійці батальйону "Рарог" 24 бригади закликали Зеленського не звільняти комбрига Голішевського

Військові кажуть, що полковника звільняють за те, що не повів у "м'ясні штурми" свою бригаду без належної укомплектованості.

Бійці батальйону "Рарог" 24 бригади закликали Зеленського не звільняти комбрига Голішевського
Іван Голішевський
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр записали відеозвернення до Володимира Зеленського із закликом не звільняти їхнього комбрига Івана Голішевського.

Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці 24 ОМБр імені короля Данила.

Командир батальйону"Рарог" на позивний "Хасан" розповів, що Голішевського планують усунути з посади командира за те, що "не повів у м'ясні штурми бригаду без належної укомплектованості". 

"Людський ресурс на сьогоднішній день - це найцінніше, що у нас є. Хочу нагадати, що в 2022 році після відновлення боєздатності саме завдяки Голішевському бригада виконувала успішно завдання на східній ділянці фронту і буде виконувати надалі", - сказав військовий.

Інші бійці бригади заявили, що Голішевський - компетентний керівник і висловили йому свою довіру. 

  • Напередодні парамедикиня 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") теж звернулася до Зеленського і закликала відсторонити від посади комбрига Богдана Шевчука.
  • Минулого місяця з'явилося звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля і звинуватив останнього у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.
  • Тоді Содоля Зеленський замінив на бригадного генерала Андрія Гнатова.
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