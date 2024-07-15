Бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр записали відеозвернення до Володимира Зеленського із закликом не звільняти їхнього комбрига Івана Голішевського.
Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці 24 ОМБр імені короля Данила.
Командир батальйону"Рарог" на позивний "Хасан" розповів, що Голішевського планують усунути з посади командира за те, що "не повів у м'ясні штурми бригаду без належної укомплектованості".
"Людський ресурс на сьогоднішній день - це найцінніше, що у нас є. Хочу нагадати, що в 2022 році після відновлення боєздатності саме завдяки Голішевському бригада виконувала успішно завдання на східній ділянці фронту і буде виконувати надалі", - сказав військовий.
Інші бійці бригади заявили, що Голішевський - компетентний керівник і висловили йому свою довіру.
- Напередодні парамедикиня 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") теж звернулася до Зеленського і закликала відсторонити від посади комбрига Богдана Шевчука.
- Минулого місяця з'явилося звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля і звинуватив останнього у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.
- Тоді Содоля Зеленський замінив на бригадного генерала Андрія Гнатова.