Військові кажуть, що полковника звільняють за те, що не повів у "м'ясні штурми" свою бригаду без належної укомплектованості.

Бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр записали відеозвернення до Володимира Зеленського із закликом не звільняти їхнього комбрига Івана Голішевського.

Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці 24 ОМБр імені короля Данила.

Командир батальйону"Рарог" на позивний "Хасан" розповів, що Голішевського планують усунути з посади командира за те, що "не повів у м'ясні штурми бригаду без належної укомплектованості".

"Людський ресурс на сьогоднішній день - це найцінніше, що у нас є. Хочу нагадати, що в 2022 році після відновлення боєздатності саме завдяки Голішевському бригада виконувала успішно завдання на східній ділянці фронту і буде виконувати надалі", - сказав військовий.

Інші бійці бригади заявили, що Голішевський - компетентний керівник і висловили йому свою довіру.