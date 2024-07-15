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Президент: деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійної зброї по Росії вже є

Раніше союзники не схвалювали ударів навіть українською зброєю, але зараз це питання не піднімають.

Президент: деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійної зброї по Росії вже є
Фото: EPA/UPG

Процес перемовин із союзниками щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по військових об'єктах у Росії триває.

Раніше деякі союзники не схвалювали ударів навіть зброєю українського виробництва, але зараз ситуація змінилася. Зараз питання щодо використання українських розробок ніхто не піднімає, сказав український президент сказав на пресконференції. 

"Всі речі, які зараз стали можливими для України, раніше було неможливо уявити", – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійної зброї уже є. Президент назвав несправедливим те, що Україна не може вдарити по точці запуску зброї, хоча знає, де ця точка. Він також сказав, що для ударів по Росії терер є вже не тільки дрони. 

Президент сказав також, що найбільша кількість артилерійських систем на місяць із заводів в Європі випускається саме в Україні. 

  • Україна завдає далекобійних ударів по російських військових цілях на її території безпілотниками, зокрема й морськими. Морські дрони власної розробки використовують бійці СБУ та ГУР. 
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