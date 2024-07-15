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Буде справедливо, якщо Польща допомагатиме збивати російські ракети, які летять в її напрямку, ‒ Зеленський

На заході України розташовані газові сховища, у яких зберігається газ європейських компаній.

Буде справедливо, якщо Польща допомагатиме збивати російські ракети, які летять в її напрямку, ‒ Зеленський
Дашавське газосховище
Фото: EPA/UPG

Буде справедливо, якщо Польща буде допомагати України збивати ракети, які летять в її напрямку.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, повідомив кореспондент LB.ua.

Він нагадав, що на заході України розташовані газові сховища, по яким б’ють росіяни. Ракети, якими окупанти завдають ударів по ним, власне летять у напрямку Варшави.

“Цікаво, що україноскептики користуються цим газом. І якщо ми не захистимо сховища, вони взимку залишаться без газу”, ‒ заявив Зеленський.

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Під час російської ракетної атаки 24 березня 2024 року було пошкоджено наземну інфраструктуру Дашавського газосховища, одного з найбільших в Україні, яке розташоване за 15 км від Стрия на Львівщині. У ньому зберігається газ європейських компаній.

Тоді ракета РФ перетнула кордон з Польщею. Польські військові у відповідь піднімали у небо винищувачі F-16, але ніяких дій не робили.

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не підтримує збиття Польщею російських ракет над територією України. “Ми не станемо частиною конфлікту", – зазначив Генсек в інтерв’ю у межах телемарафону “Єдині новини”.
  • Кілька днів тому глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час російських атак по Україні.
  • Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами. Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі. 
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