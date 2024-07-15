Буде справедливо, якщо Польща допомагатиме збивати російські ракети, які летять в її напрямку, ‒ Зеленський

На заході України розташовані газові сховища, у яких зберігається газ європейських компаній.

Буде справедливо, якщо Польща буде допомагати України збивати ракети, які летять в її напрямку.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, повідомив кореспондент LB.ua.

Він нагадав, що на заході України розташовані газові сховища, по яким б’ють росіяни. Ракети, якими окупанти завдають ударів по ним, власне летять у напрямку Варшави.

“Цікаво, що україноскептики користуються цим газом. І якщо ми не захистимо сховища, вони взимку залишаться без газу”, ‒ заявив Зеленський.

Під час російської ракетної атаки 24 березня 2024 року було пошкоджено наземну інфраструктуру Дашавського газосховища, одного з найбільших в Україні, яке розташоване за 15 км від Стрия на Львівщині. У ньому зберігається газ європейських компаній.

Тоді ракета РФ перетнула кордон з Польщею. Польські військові у відповідь піднімали у небо винищувачі F-16, але ніяких дій не робили.