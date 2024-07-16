Вчора у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати.

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За її даними, 15 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 34,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1883 року на 0,5°С.

Напередодні Обсерваторія повідомила, що у Києві від початку липня вже зафіксовано 10 температурних рекордів. Так, 14 липня максимальна температура повітря у столиці досягла 35,9°С.