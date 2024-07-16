Місцева влада стверджує, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію заводу.

Пожежа на заводі низьковольтної апаратури у Курській області, 16 липня 2024

У селищі Коренево Курської області Росії сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури після атаки безпілотника. Про це повідомив місцевий в.о. губернатора.

Він стверджує, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію заводу.

Російські телеграм-канали пишуть, що місцеві жителі чули звуки декількох безпілотників, а потім пролунало кілька вибухів. Площа займання скала 400 кв. м.

Губернатор стверджує, що ніхто із працівників підприємства не постраждав. Натомість телеграм-канал Mash повідомив про 1 постраждалого.