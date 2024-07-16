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У Курській області сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури після атаки безпілотника

Місцева влада стверджує, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію заводу.

У Курській області сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури після атаки безпілотника
Пожежа на заводі низьковольтної апаратури у Курській області, 16 липня 2024
Фото: соцмережі місцевого в.о. губернатора

У селищі Коренево Курської області Росії сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури після атаки безпілотника. Про це повідомив місцевий в.о. губернатора. 

Він стверджує, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію заводу.

Російські телеграм-канали пишуть, що місцеві жителі чули звуки декількох безпілотників, а потім пролунало кілька вибухів. Площа займання скала 400 кв. м. 

Губернатор стверджує, що ніхто із працівників підприємства не постраждав. Натомість телеграм-канал Mash повідомив про 1 постраждалого. 

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