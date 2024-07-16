Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме

Що вдалося зробити за ці два місяці, чи достатньо уточнення даних через Резерв+, а також що відомо про штрафи для тих, хто не пройшов процедуру за цей час - читайте далі.

Паралельно 18 травня Міноборони запустило застосунок Резерв+, який мав би полегшити процес без походів до ТЦК та СП, втім з цим виникли проблеми.

16 липня останній день для уточнення військово-облікових даних - номера телефону, адреси проживання та електронної адреси. На це військовозобов’язаним дали два місяці , навіть якщо до цього вони проходили процедуру, наприклад, подавали нову адресу.

Фото: pik.net.ua Застосунок Резерв+

Два місяці на уточнення

Після 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, для уточнення даних військовозобов’язані мали три варіанти: через місцевий ТЦК та СП, у ЦНАП, а також в застосунку Резерв+.

Чимало охочих вирішили скористатися застосунком, щоб уникнути черг. Втім, уже в перші дні виникли проблеми - багатьом застосунок видав статус "у розшуку", навіть військовозобов’язаним, які мають відстрочку з тих чи інших причин. Тоді заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко пояснювала, що цей статус означає, що ТЦК не встиг оцифрувати дані людини.

Щоб виправити це, в Міністерстві оборони радили або звертатися на гарячу лінію, або в техпідтримку застосунку, або в Територіальний центр комплектування. Стосовно перших двох було чимало скарг, що ці варіанти неробочі - на гарячу лінію не додзвонитися, а на жодному із зазначених каналів техпідтримки принаймні перший час не відповідали.

Тому залишалося йти до ТЦК, де військовозобов’язані зіштовхувалися з чималими чергами, адже крім тих, хто прийшов уточнити дані, були і ті, хто проходить ВЛК, і чинні військовослужбовці, і ті, хто прийшов стати на облік. Крім того, до ТЦК також мали звернутися люди, яким застосунок видав статус "Потребує уточнення" та "Дані в реєстрі «Оберіг» не знайдено".

Фото: Суспільне Одеса Чоловіки оновлюють військово-облікові дані в одному з ЦНАПів Одеси.

"Припустімо, у районі живе 50 тисяч чоловіків віком 18–60 років. Із них, скажімо, 30 тисячам потрібно з’явитися в ТЦК «уточнити дані». Пропускна спроможність ТЦК — 30 людей у прийомний день. Три прийомні дні на тиждень. Скільки потрібно часу ТЦК, щоб прийняти всіх по разу? Я нарахував приблизно шість років", - рахував у травні для видання “Тексти” журналіст Отар Довженко, який пішов у ТЦК зніматися з розшуку, адже має підставу для відтермінування.

Попри все, у Міноборони звітують, що станом на 15 липня понад 4 мільйони українців оновили дані через Резерв+, ТЦК або ЦНАП.

Що буде з 17 липня

За законом, на тих, хто не уточнив свої дані, а саме - номер телефону, адресу проживання і електронну адресу, чекає штраф - 17 000 грн за неуточнені дані впродовж двох місяців і 25 000, якщо людина знову не зробила цього впродовж року. Щоб сплатити штраф у військовозобов’язаного є 10 днів.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк зазначив, що з 17 липня стосовно військовозобов'язаних відкриватимуть адміністративні провадження.

"Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно", – сказав Андрусяк.

Фото: news.pn Директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк

Адвокатка Дар'я Тарасенко в інтерв’ю Українському радіо зауважила на приписці у кодексі, згідно з якою притягнути до відповідальності неможливо, якщо вся необхідна інформація вже є в реєстрі.

"І тому, насправді, сумнівна можливість притягнути до відповідальності тільки за те, що чоловік не уточнив свої дані. Особливо, якщо в реєстрах актуальна його інформація і про телефон, і про місце проживання. Але це не означає, що такого притягнення не буде. Тому я не раджу "гратися у ці ігри", - зазначила вона.

Як оформлюватимуть штрафи

Штрафи накладатимуть працівники ТЦК та СП - саме керівник центру розглядатиме адміністративну справу і оформлюватиме постанову про притягнення до відповідальності.

"За правилами, має бути попередньо направлене запрошення військовозобов'язаному з'явитись для розгляду його справи", - зазначає адвокатка Тарасенко.

За результатом розгляду справи виноситься постанова, її також мають направити військовозобов'язаному.

"Після цього, якщо постанова не виконується, вона направляється у виконавчу службу, яка відкриває виконавче провадження, і перше, що вона робить, це накладає арешти на рахунки, на майно, і вносить інформацію про боржника в Реєстр боржників", - пояснює фахівчиня.

Як дізнатися, чи є штраф від ТЦК

Це питання наразі відкрите. У Міноборони досі не давали роз’яснень, в які терміни призначатимуть штрафи і як про них дізнаватися.

Фактично, доступно три варіанти: самому піти до ТЦК і дізнатися, самостійно перевірити в Реєстрі виконавчих проваджень або в застосунку Дія.

Фото: Вінницький ТЦК Робота Вінницького ТЦК і СП

"Я думаю, що у більшості випадків дізнаватися про штраф будуть з СМС від банку про заблокований рахунок", - припускає адвокатка Тарасенко.

14 липня сервіс Опендатабот повідомив, що запустив у себе на сайті розділ про перевірку штрафів від ТЦК. Вартість цієї послуги 99 грн.

Втім, журналісти видання ДОУ зауважують, що сервіс пропонує дані, які вже передані у виконавчу службу. Цей етап недалеко від СМС з банку про арешт рахунків.

Водночас, у виданні зазначають, що такий запит можна безоплатно зробити на сайті Мін’юсту. Як це зробити, міністерство пояснювало у себе на сайті.

Що буде, якщо не сплатити штраф

В такому разі виконавча служба накладає арешт на рахунки і майно людини і кошти можуть стягнути з банківських рахунків. А деяке майно виставити на онлайн-аукціон.

Фото: Галицький корреспондент Люди очікують під ЦНАП в Івано-Франківську

Що з військовозобов'язаними, які перебувають за кордоном

Вони могли уточнити дані, надіславши їх на електронну адресу або номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Або також через Резерв+.

Тих, хто не дотримався закону, чекає позбавленні права на консульські послуги.

Чи достатньо даних з Резерв+

Так. У Міноборони зазначають, що отриманого QR-коду у застосунку, який можна завантажити в пдф-форматі і роздрукувати, достатньо. По-суті, це електронна версія військово-облікового документу.

Якщо ж людина подала дані, але досі не отримала підтвердження, що їх оновлено, в Міноборони радять не перейматися стосовно цього, адже застосунок їх усе одно зафіксував.

"В момент, коли людина завантажила собі застосунок, авторизувалася і оновила три контактних поля, фіксується мітка часу, це все надсилається до реєстру "Оберіг", і людина виконала абсолютно всі свої зобов'язання щодо оновлення протягом 60 днів", - запевнила заступниця міністра Катерина Черногоренко.

Фото: Міноборони Катерина Черногоренко

Що буде з повістками

За новими правилами, з 18 липня ТЦК та СП також зможуть розсилати повістки поштою, а не вручати особисто, згідно з постановою Кабміну 560 від 16 травня.

"І навіть якщо адреса не актуальна, а повістку відправили - все одно повістка вважатиметься врученою і можлива відповідальність за неявку", - зазначає Дар’я Тарасенко.

Зокрема, повістка вважатиметься врученою, коли: людина отримала її, і це підтверджує поштовий оператор; на пошті поставили відмітку про те, що призовник відмовився отримати документ; на пошті поставили відмітку, що військовозобов’язаного немає за адресою місця проживання.

Неявка за повісткою передбачатиме не лише штрафи, а й обмеження керування автівкою.

Водночас адвокатка зауважує, що і тим, хто уточнив свої дані, вручити повістку можуть і на вулиці.

"По-перше, в нас кожен чоловік від 18 до 60 років зобов'язаний завжди мати з собою документ, який посвідчує особу, і військово-обліковий документ, яким може бути як паперовий документ, так і електронний – QR-код з "Резерв+" аби виданий в ЦНАПі. І за цим QR-кодом представник ТЦК та СП або поліція перейдуть і побачать повну інформацію в Реєстрі і чи уточнені дані", - пояснила Тарасенко.

І додала, що ні поліцейський, ні представник ТЦК та СП не може на місці оштрафувати військовозобов’язаного за неуточнені дані.