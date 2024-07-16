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Унаслідок ворожого обстрілу Харківщини КАБ травмовані двоє цивільних

У області через російські атаки горіли будівлі, трава і ліс. 

Унаслідок ворожого обстрілу Харківщини КАБ травмовані двоє цивільних
Влучання у базу відпочинку Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок російського обстрілу Харківщини КАБ травмовані двоє цивільних. Через російські атаки горіли будівлі, трава і ліс. 

Про це йдеться у повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

  • 16 липня 01:01 в Ізюмському районі у с. Липчанівка постраждало фермерське господарство. Унаслідок обстрілу горіла складська будівля.
  • О 23:46 в смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району через обстріл горіли господарча споруда, дев‘ять приватних будинків.
  • Близько 23:30 у с. Кіндрашівка Куп'янського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджені шість приватних будинків. Травмовані 52-річний чоловік та 51-річна жінка.
  • Біля 18:18 в смт Білий Колодязь Чугуївського району через обстріл КАБ-3 УМПБ Д-30 горіли конструктивні елементи двох господарчих споруд. Пошкоджено шість житлових будинків.
  • О 18:05 за межами с. Березове Куп'янського району черехз обстріл горіла трава на відкритій території.
  • Біля 13:37 в с. Руські Тишки Харківсього району через мінометний обстріл горіли приватний будинок, дві господарчі споруди.
  • О 12:00 в м. Куп'янськ внаслідок обстрілу горів ліс.

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Шмигаль розповів, скільки коштів отримала Харківщина на будівництво фортифікацій і відновлення.

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