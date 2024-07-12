Шмигаль розповів, скільки коштів отримала Харківщина на будівництво фортифікацій і відновлення

Від початку 2024 року Харківщина отримала додатково 12,1 млрд грн.

Як повідомив на засіданні Кабміну 12 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 6 млрд грн уряд виділив на будівництво фортифікаційних споруд. Додаткові 2,5 млрд грн- для проходження опалювального сезону, з яких 2,0 млрд конкретно для міста Харкова. Ще 1,7 млрд грн пішло на відновлення житла людей, медичних та освітніх закладів.

Крім того, за програмою єРобота для Харкова та Харківської області Кабмін збільшив розмір грантів удвічі — до 500 тис. грн. Це стосується компоненту “Власна справа”. А для харківських підприємців за програмою доступних кредитів “5-7-9” ліміт збільшили до 150 млн грн, а терміни - до 10 років.

Ще майже 2 млрд грн пільгових позик від початку року видали аграріям регіону в межах цієї програми. Крім того, уряд також допоміг відновити житло для майже 20 тисяч родин Харківської області завдяки програмі єВідновлення.

Тепер Харківщина знову отримає фінансову допомогу.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на цю програму. З цих коштів 2,4 млрд грн будуть спрямовані на ремонти житла українців. Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму", - заявив Шмигаль.

Ще 4,4 млрд грн скерують на фінансування житлових сертифікатів для трьох тисяч громадян.

На підготовку до опалювального сезону регіон отримає 2,5 млрд грн, а 12 липня Кабмін виділив додаткові 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку, за які закуплять необхідне обладнання і проведуть роботи, аби жителі міста взимку мали тепло в оселях.