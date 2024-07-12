Росія зареєструвала українське географічне зазначення "Мелітопольська черешня" у своєму реєстрі як російське. Про це повідомила служба інтелектуальної власності Роспатент.

Зрадник Дмитро Ворона, який свого часу був заступником міністра в трьох українських міністерства, а потім перейшов на бік ворога, заявив, що привласнення українського бренду має на меті "краще інтегрувати" окуповані території в склад Росії.

Роспатент також заявив, що не збирається зупинятися тільки на черешні і буде і надалі красти інші українські географічні зазначення.



Українське місто Мелітополь Запорізької області перебуває під російською окупацією із 26 лютого 2022 року.