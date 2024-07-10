11 липня графіки відключень застосовуватимуть протягом усієї доби

У четвер, 11 липня, по всій території України графіки обмеження електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.
Про це повідомляють в "Укренерго".
Зокрема, з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги
Причина посилення обмежень – зростання споживання у спеку.
Раніше голова Укренерго розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно декілька факторів. Як повідомлялося, останнім часом обленерго змушені відключати по три черги одночасно.