11 липня графіки відключень застосовуватимуть протягом усієї доби

З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

У четвер, 11 липня, по всій території України графіки обмеження електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.

Про це повідомляють в "Укренерго".

Зокрема, з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги

Причина посилення обмежень – зростання споживання у спеку.

Раніше голова Укренерго розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно декілька факторів. Як повідомлялося, останнім часом обленерго змушені відключати по три черги одночасно.