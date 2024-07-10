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11 липня графіки відключень застосовуватимуть протягом усієї доби

З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. 

11 липня графіки відключень застосовуватимуть протягом усієї доби
Фото: tvoemisto.tv

У четвер, 11 липня, по всій території України графіки обмеження електроенергії будуть діяти протягом всієї доби.

Про це повідомляють в "Укренерго". 

Зокрема, з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги

Причина посилення обмежень – зростання споживання у спеку.

Раніше голова Укренерго розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно декілька факторів. Як повідомлялося, останнім часом обленерго змушені відключати по три черги одночасно.

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