Ворог атакував дроном енергоб’єкт на Рівненщині. Змін у графіку відключень не буде

Сьогодні вночі ворог здійснив атаку безпілотником на енергоб’єкт у Рівненській області.

Про це повідомляє Укренерго.

В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

Електропостачання всіх споживачів відновили. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України – графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним.

“В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік”, ‒ сказав Кудрицький.

Він підкреслив, що і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова.