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Ворог атакував дроном енергоб’єкт на Рівненщині. Змін у графіку відключень не буде

В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. 

Ворог атакував дроном енергоб’єкт на Рівненщині. Змін у графіку відключень не буде
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вночі ворог здійснив атаку безпілотником на енергоб’єкт у Рівненській області.

Про це повідомляє Укренерго.

В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. 

Електропостачання всіх споживачів відновили. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України – графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним. 

“В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік”, ‒ сказав Кудрицький.

Він підкреслив, що і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова.

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