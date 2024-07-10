​Упродовж доби захисники ліквідували 1100 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Також знищили 3 ворожі засоби ППО і 11 бойових броньованих машин.

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