​Упродовж доби захисники ліквідували 1100 окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1100 окупантів, 3 ворожі засоби ППО та 36 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,
- танків ‒ 8180 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15715 (+11) од,
- артилерійських систем – 15051 (+36) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 883 (+3) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11973 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2389 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20269 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2531 (+15).
Дані уточнюються.