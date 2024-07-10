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​Упродовж доби захисники ліквідували 1100 окупантів

Також знищили 3 ворожі засоби ППО і 11 бойових броньованих машин.

​Упродовж доби захисники ліквідували 1100 окупантів
Українські воїни
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1100 окупантів, 3 ворожі засоби ППО та 36 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 8180 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15715 (+11) од,
  • артилерійських систем –  15051 (+36) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 883 (+3) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11973 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2389 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20269 (+57) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2531 (+15).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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