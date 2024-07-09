Головне за вівторок, 9 липня: наслідки ворожої ракетної атаки, засідання Радбезу ООН

9 липня Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй зібралась на термінове засідання через масовану ракетну атаку Росії по дитячій лікарні Охматдит, ініційоване Україною.

Раніше постпред України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в соцмережі X закликав позбавити Росію місця члена Радбезу ООН. До слова, з 1 липня РФ взяла на себе одномісячне головування в Раді безпеки ООН.

В Організації Об’єднаних Націй визнають, що смертельний удар по дитячій лікарні в Києві, ймовірно, був спричинений прямим потраплянням російської ракети. Про це заявила у вівторок голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль в Женеві.

Гендиректор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір під час онлайн-виступу на засіданні Радбезу заявив, що на момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.

Унаслідок атаки поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що держава повністю відбудує «Охматдит».

“Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в “Охматдиті”. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови”, – зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

За його словами, президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2.

Прем’єр також подякував усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь “Охматдиту” через платформу United24: “Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні”.

За інформацією КМВА, станом на 17:00 від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини.

Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі Києва знайдено тіло хлопчика.

117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.

Досі триває ліквідація наслідків на трьох локаціях, залучено 377 рятувальників.

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району, який зруйнувала російська ракета.

“Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

На місці робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Окупанти здійснили масовані обстріли селища на Купʼянщині. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще чотири постраждали, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

У середу, 10 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть в Україні впродовж всієї доби, повідомляє НЕК "Укренерго".

Зокрема з 01:00 до 06:00 та з 10:00 до 13:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, в інші години – три черги.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

На Олімпіаді 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів у 23-х видах програми, повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт.

Ця кількість спортсменів є найменшою в історії України на Олімпійських іграх. Раніше найменша кількість українців була на Олімпіаді у Токіо у 2021 році - 155 спортсменів.

Найбільше українців представлятимуть країну на Іграх-2024 у легкій атлетиці - 25 спортсменів.

На цій Олімпіаді Україна виступить лише в одному ігровому виді спорту - футболі. Втім, це буде дебютом української футбольної збірної на Олімпіадах.

Також вперше Україна матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!