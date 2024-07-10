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З лютого 2022 року до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків

Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.

З лютого 2022 року до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці
Фото: Скріншот з відео

З початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків.

Про це повідомила молдовська служба Радіо Свобода. 

Згідно зі статистикою, яку редакції Радіо Свобода надали прикордонна поліція та Генеральна інспекція з питань міграції,  з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2024 року близько 23,5 тис. українських чоловіків в’їхали в Молдову в обхід пунктів пропуску.

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Голова прикордонної поліції Руслан Галушка розповів, що якщо українців затримують одразу після незаконного перетину кордону або вони особисто звертаються до підрозділів прикордонної поліції чи Генеральної інспекції з питань міграції з проханням про певної форми міжнародний захист, вони “не підпадають під санкції за незаконний в’їзд” на територію Молдови.

Офіційні дані, з якими ознайомилося Радіо Свобода, свідчать, що за рік і два місяці 12 764 українських чоловіки віком від 18 до 59 років отримали статус тимчасового захисту.

  • Прикордонники Подільського загону  запобігли ще одній спробі незаконного переправлення осіб до Молдови. Недалеко від держрубежу затримали 23 чоловіків, які намагалися потрапити до сусідньої країни.

  • На Одещині затримали рекордну кількість «бажаючих» незаконно потрапити за кордон чоловіків, – 47. Всього ділки, серед яких був і правоохоронець, планували переправити через кордон сто чоловіків і заробити на цьому мільйон доларів. 

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