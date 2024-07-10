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Росіяни атакували за день 7 громад Сумщини

Протягом дня у області пролунали 94 вибухи. 

Росіяни атакували за день 7 громад Сумщини
Росіяни атакували за день 7 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 10 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 94 вибухи. 

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Зокрема, по Великописарівській та Білопільській громадам росіяни вдарили дронами, мінометами та ракетами з вертольоту.

Також дронами та мінометами окупанти атакували Есманьську громаду, а Миропільську - дронами.

Шалигинську громаду російська армія обстріляла з мінометів, а Юнаківську - з артилерії та БпЛА.

По Краснопільській громаді армія РФ била безпілотниками, артилерією та мінометами.

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