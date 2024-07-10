Польща не збиватиме російські ракети, що летять у бік заходу України, без рішення всього НАТО

Зараз такої згоди в НАТО немає.

Польща не ухвалюватиме самостійно жодних рішень з приводу збиття російських ракет, що прямують в бік західних регіонів України.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Польському радіо.

Він зазначив, що таке рішення має бути рішенням всього НАТО.

Водночас, додав міністр, такої згоди в НАТО немає. Він нагадав, що Білий дім заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

“Звісно, щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення”, – наголосив Косіняк-Камиш.