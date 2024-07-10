Британія втратила лідерство серед країн НАТО у сфері витрат на оборону

Великобританія уже не є лідером у НАТО за обсягом витрат на оборону, передає The Guardian.
Традиційно Сполучене Королівство випереджало Німеччину і Францію. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц радикально змінив ситуацію.
Опубліковані НАТО дані показали, що у доларовому еквіваленті Великобританія витратила торік $77 млрд, Німеччина - $73,1 млрд, а Франція - $59,3 млрд.
Однак цьогоріч витрати на оборону у трійки країн суттєво змінилися. Німеччина, як очікується, перевершить Британію з цифрою $97,7 млрд проти $82,1 млрд.
Лейбористська партія пообіцяла збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП із нинішнього рівня 2,32%, але не повідомила, коли це буде зроблено.
- На саміті НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден заявив, що у той час, коли Росія нарощує свої потужності за підтримки Північної Кореї, Китаю та Ірану, не можна дозволити Альянсу відставати.
- Відповідно до договору альянсу, витрати країн на оборону становлять 2% ВВП.
- Днями президент Естонії Алар Каріс заявив, що Північноатлантичному альянсу варто розглянути збільшення мінімального порогу до 2,5%-3%.