Британія втратила лідерство серед країн НАТО у сфері витрат на оборону

Великобританія уже не є лідером у НАТО за обсягом витрат на оборону, передає The Guardian.

Традиційно Сполучене Королівство випереджало Німеччину і Францію. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц радикально змінив ситуацію.

Опубліковані НАТО дані показали, що у доларовому еквіваленті Великобританія витратила торік $77 млрд, Німеччина - $73,1 млрд, а Франція - $59,3 млрд.

Однак цьогоріч витрати на оборону у трійки країн суттєво змінилися. Німеччина, як очікується, перевершить Британію з цифрою $97,7 млрд проти $82,1 млрд.

Лейбористська партія пообіцяла збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП із нинішнього рівня 2,32%, але не повідомила, коли це буде зроблено.