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Британія втратила лідерство серед країн НАТО у сфері витрат на оборону

Її випереджає Німеччина.

Британія втратила лідерство серед країн НАТО у сфері витрат на оборону
Британська армія
Фото: EPA/UPG

Великобританія уже не є лідером у НАТО за обсягом витрат на оборону, передає The Guardian.

Традиційно Сполучене Королівство випереджало Німеччину і Францію. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц радикально змінив ситуацію.

Опубліковані НАТО дані показали, що у доларовому еквіваленті Великобританія витратила торік $77 млрд, Німеччина - $73,1 млрд, а Франція - $59,3 млрд.

Однак цьогоріч витрати на оборону у трійки країн суттєво змінилися. Німеччина, як очікується, перевершить Британію з цифрою $97,7 млрд проти $82,1 млрд.

Лейбористська партія пообіцяла збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП із нинішнього рівня 2,32%, але не повідомила, коли це буде зроблено. 

  • На саміті НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден заявив, що у той час, коли Росія нарощує свої потужності за підтримки Північної Кореї, Китаю та Ірану, не можна дозволити Альянсу відставати.
  • Відповідно до договору альянсу, витрати країн на оборону становлять 2% ВВП. 
  • Днями президент Естонії Алар Каріс заявив, що Північноатлантичному альянсу варто розглянути збільшення мінімального порогу до 2,5%-3%.
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