Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Постачання винищувачів почнуться впродовж цього року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті норвезького уряду.

"Здатність України захистити себе від повітряних атак має вирішальне значення в її боротьбі з Росією. Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо розпочати постачання літаків протягом 2024 року", — заявив Йонас Гар Стьоре.

За його словами, передача літаків відбуватиметься протягом поточного року.

"Росія атакує Україну з повітря з самого початку війни. Ці атаки завдали великих страждань українському населенню і призвели до значних матеріальних збитків. У поєднанні з системами протиповітряної оборони винищувачі будуть життєво важливими для того, щоб українці могли захистити себе від російських повітряних атак. Норвегія бере участь у підготовці українських пілотів у Данії з осені 2023 року і продовжуватиме підтримувати навчальні заходи в майбутньому", — додав Стьоре.