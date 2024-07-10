Палестинська сторона каже, після удару Ізраїлю по притулку у Хан-Юнісі загинуло 25 осіб

Палестинська сторона заявила, що внаслідок авіаудару Ізраїлю по наметах, які стала притулком для переміщених сімей на Півдні Гази, загинуло щонайменше 25 людей.
Інцидент стався у біля території школи у місті Абасан, на схід від Хан-Юніса, пише The Guardian.
В Армії оборони Ізраїлю, коментуючи удар зазначили: “Військовий літак, використовуючи високоточні боєприпаси, атакував терориста з військового крила ХАМАС, який брав участь у жахливій різанині 7 жовтня”.
Інформацію про загибель цивільних ЦАХАЛ перевіряє.
За словами очевидців, які розмовляли з BBC, під час нападу в районі нападу було людно. Один з них зазначив, що попереднього попередження про страйк не було.
- Удар завдали через тиждень після того, як ЦАХАЛ наказав масово евакуювати частину південного регіону Смуги Гази.
- Значна частина Хан-Юніса була знищена під час тривалого штурму цього року, але велика кількість палестинців повернулася назад, щоб уникнути чергового наступу Ізраїлю в найпівденнішому місті Гази, Рафаху.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі провела операцію проти терористів ХАМАСу та Ісламського джихаду, які діяли в штаб-квартирі Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям у районі міста Газа. Приміщення використовували як базу для нападів на війська ЦАХАЛ у центральній частині анклаву.
- Також є інформація про ліквідацію десятків терористів у районі міста Газа Шеджайя і південного Рафаху.