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Палестинська сторона каже, після удару Ізраїлю по притулку у Хан-Юнісі загинуло 25 осіб

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію терориста ХАМАСу, який брав участь у різанині 7 жовтня. Інформацію про цивільні жертви перевіряють.

Палестинська сторона каже, після удару Ізраїлю по притулку у Хан-Юнісі загинуло 25 осіб
Палестинці оплакують своїх загиблих після ізраїльського удару в Хан-Юнісі. 10 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Палестинська сторона заявила, що внаслідок авіаудару Ізраїлю по наметах, які стала притулком для переміщених сімей на Півдні Гази, загинуло щонайменше 25 людей. 

Інцидент стався у біля території школи у місті Абасан, на схід від Хан-Юніса, пише The Guardian.

В Армії оборони Ізраїлю, коментуючи удар зазначили: “Військовий літак, використовуючи високоточні боєприпаси, атакував терориста з військового крила ХАМАС, який брав участь у жахливій різанині 7 жовтня”. 

Інформацію про загибель цивільних ЦАХАЛ перевіряє.

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За словами очевидців, які розмовляли з BBC, під час нападу в районі нападу було людно. Один з них зазначив, що попереднього попередження про страйк не було.

  • Удар завдали через тиждень після того, як ЦАХАЛ наказав масово евакуювати частину південного регіону Смуги Гази. 
  • Значна частина Хан-Юніса була знищена під час тривалого штурму цього року, але велика кількість палестинців повернулася назад, щоб уникнути чергового наступу Ізраїлю в найпівденнішому місті Гази, Рафаху.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі провела операцію проти терористів ХАМАСу та Ісламського джихаду, які діяли в штаб-квартирі Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям у районі міста Газа. Приміщення використовували як базу для нападів на війська ЦАХАЛ у центральній частині анклаву.
  • Також є інформація про ліквідацію десятків терористів у районі міста Газа Шеджайя і південного Рафаху.
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