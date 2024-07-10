Палестинська сторона каже, після удару Ізраїлю по притулку у Хан-Юнісі загинуло 25 осіб

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію терориста ХАМАСу, який брав участь у різанині 7 жовтня. Інформацію про цивільні жертви перевіряють.

Палестинці оплакують своїх загиблих після ізраїльського удару в Хан-Юнісі. 10 липня 2024 року

Палестинська сторона заявила, що внаслідок авіаудару Ізраїлю по наметах, які стала притулком для переміщених сімей на Півдні Гази, загинуло щонайменше 25 людей.

Інцидент стався у біля території школи у місті Абасан, на схід від Хан-Юніса, пише The Guardian.

В Армії оборони Ізраїлю, коментуючи удар зазначили: “Військовий літак, використовуючи високоточні боєприпаси, атакував терориста з військового крила ХАМАС, який брав участь у жахливій різанині 7 жовтня”.

Інформацію про загибель цивільних ЦАХАЛ перевіряє.

За словами очевидців, які розмовляли з BBC, під час нападу в районі нападу було людно. Один з них зазначив, що попереднього попередження про страйк не було.