Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
«Люди залишилися під завалами — потрібно швидко розбирати уламки. Дітей вже вивезли в інші лікарні»
«Люди залишилися під завалами — потрібно швидко розбирати уламки. Дітей вже вивезли в інші лікарні»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН через масовану ракетну атаку РФ, ‒ Зеленський
Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)
Атака РФ: кількість загиблих від удару по будинку на Сирці в Києві зросла до 12 (оновлено)
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ГоловнаСвіт

Лідер французьких соціалістів заявив про готовність стати прем'єром

Олів'є Фор першим серед потенційних кандидатів висловився про формування уряду.

Лідер французьких соціалістів заявив про готовність стати прем'єром
Лідер соціалістів Олів'є Фор
Фото: EPA/UPG

Представники лівого блоку "Новий популярний фронт" у вівторок прибули до французького парламенту з вимогою до президента республіки Емманюеля Макрона надати їм право формувати новий уряд.

Як пише BBC, переможці дострокових виборів ще не визначилися із єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, але вже мають у своїх лавах "добровольця". Лідер соціалістів Олів'є Фор публічно виступив із заявою, що готовий взяти виконавчу владу у свої руки. 

Втім Фор додав, що обійме посаду "лише якщо таке рішення буде ухвалено у процесі діалогу з партнерами". До блоку з соціалістами також входять комуністи та "зелені". 

Емманюель Макрон та його партія центристів, що посіла друге місце на вибрах, сподіваються на створення уряду меншості. Поки що президент вирішив не вдаватися до будь-яких важливих кроків і просто залишив на своїй посаді чинного прем'єра Габріеля Атталя.  

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies