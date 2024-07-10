Лідер французьких соціалістів заявив про готовність стати прем'єром

Представники лівого блоку "Новий популярний фронт" у вівторок прибули до французького парламенту з вимогою до президента республіки Емманюеля Макрона надати їм право формувати новий уряд.

Як пише BBC, переможці дострокових виборів ще не визначилися із єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра, але вже мають у своїх лавах "добровольця". Лідер соціалістів Олів'є Фор публічно виступив із заявою, що готовий взяти виконавчу владу у свої руки.

Втім Фор додав, що обійме посаду "лише якщо таке рішення буде ухвалено у процесі діалогу з партнерами". До блоку з соціалістами також входять комуністи та "зелені".

Емманюель Макрон та його партія центристів, що посіла друге місце на вибрах, сподіваються на створення уряду меншості. Поки що президент вирішив не вдаватися до будь-яких важливих кроків і просто залишив на своїй посаді чинного прем'єра Габріеля Атталя.