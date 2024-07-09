Макрон не прийняв відставку прем'єра заради "стабільності держави"

Габріель Атталь, попри лише друге місце очолюваних ним центристів на дострокових парламентських виборах, залишиться прем'єр-міністром Франції. Президент Емманюель Макрон у понеділок відмовився приймати від голови уряду заяву про відставку.

Як пише BBC, Макрон заявив, що Атталь має продовжити виконання своїх обов'язків задля "забезпечення стабільності у державі". Подальші кроки щодо формування нового уряду президент прагне відкласти до того моменту, як у новому скликанні парламенту "буде зрозуміла повна картина".

Очікується, що своє право обрати кандидата у прем'єри відстоюватиме лівий "Новий популярний фронт", який фінішував на виборах першим. Проте поки у групи партій немає згоди щодо того, хто має очолити уряд. Так само незрозуміло, яким чином ліві сподіваються отримати підтримку своїх міністрів у розрізненому парламенті.

Що ж до "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, що не виправдало переможних очікувань, то ультраправі тепер прагнуть зосередитися на роботі у Європарламенті.