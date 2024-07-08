Дії грузинської влади не сумісні з євроатлантичною інтеграцією, - Майкл Карпентер

Переслідування громадянського суспільства, обмеження для свободи слова та прав людини не сумісні з євроатлантичною інтеграцією.

Протест проти "російського закону" в Грузії

Те, як розвиваються події у Грузії, не сумісно з її прагненнями стати членом НАТО.

Про це, як повідомляє “Європейська правда”, заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер.

Він зауважив, що в останні місяці Грузія обрала хибний курс стосовно свого євроатлантичного майбутнього.

"Коли ми бачимо переслідування громадянського суспільства, обмеження для свободи слова, прав людини – це не сумісно з євроатлантичною інтеграцією", – пояснив Карпентер.

Він наголосив, що застереження США не обмежуються так званим "російським законом" про "іноземних агентів", який спрямований проти незалежних організацій.