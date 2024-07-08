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Дії грузинської влади не сумісні з євроатлантичною інтеграцією, - Майкл Карпентер

Переслідування громадянського суспільства, обмеження для свободи слова та прав людини не сумісні з євроатлантичною інтеграцією.

Дії грузинської влади не сумісні з євроатлантичною інтеграцією, - Майкл Карпентер
Протест проти "російського закону" в Грузії
Фото: EPA/UPG

Те, як розвиваються події у Грузії, не сумісно з її прагненнями стати членом НАТО.

Про це, як повідомляє “Європейська правда”, заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер.

Він зауважив, що в останні місяці Грузія обрала хибний курс стосовно свого євроатлантичного майбутнього.

"Коли ми бачимо переслідування громадянського суспільства, обмеження для свободи слова, прав людини  – це не сумісно з євроатлантичною інтеграцією", – пояснив Карпентер.

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Він наголосив, що застереження США не обмежуються так званим "російським законом" про  "іноземних агентів", який спрямований проти незалежних організацій.

  • Напередодні у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати ініціювали комплексний перегляд двосторонніх відносин США і Грузії. Тому спільні військові навчання з Грузією відкладені на невизначений термін.

  • Згодом Міноборони Грузії відреагувало на заяву Пентагону, і висловило жаль з приводу цього рішення.

  • Лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.

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