Дії грузинської влади не сумісні з євроатлантичною інтеграцією, - Майкл Карпентер

Те, як розвиваються події у Грузії, не сумісно з її прагненнями стати членом НАТО.
Про це, як повідомляє “Європейська правда”, заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер.
Він зауважив, що в останні місяці Грузія обрала хибний курс стосовно свого євроатлантичного майбутнього.
"Коли ми бачимо переслідування громадянського суспільства, обмеження для свободи слова, прав людини – це не сумісно з євроатлантичною інтеграцією", – пояснив Карпентер.
Він наголосив, що застереження США не обмежуються так званим "російським законом" про "іноземних агентів", який спрямований проти незалежних організацій.
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Напередодні у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати ініціювали комплексний перегляд двосторонніх відносин США і Грузії. Тому спільні військові навчання з Грузією відкладені на невизначений термін.
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Згодом Міноборони Грузії відреагувало на заяву Пентагону, і висловило жаль з приводу цього рішення.
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Лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.