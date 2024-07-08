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Президентка Грузії засудила ракетні атаки Росії на українські міста та "Охматдит"

Подібні обстріли вкотре демонструють жорстокі методи росіян.

Президентка Грузії засудила ракетні атаки Росії на українські міста та "Охматдит"
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила масовані ракетні удари Росії по Україні, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Зурабішвілі зауважила, що ракетні обстріли вкотре демонструють жорстокі методи росіян.

"Рішуче засуджую сьогоднішні ракетні обстріли міст України, зокрема Києва, внаслідок яких постраждала дитяча лікарня. Це ще раз наочно ілюструє жорстокі методи і трагічні наслідки війни Росії проти України", – написала Зурабішвілі в соцмережі Х.

Російську атаку вранці 8 липня, що забрала життя більше 30 людей у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, засудили і низка інших західних посадовців і послів

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