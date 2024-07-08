Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло майже 20 людей, 50 поранено

Попередньо внаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинуло близько 20 людей, близько 50 поранено.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На цю мить відомо про 8 загиблих та щонайменше 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Ворог атакував найбільшу дитячу лікарню країни ‒ Охматдит.

“Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям”, ‒ сказав міністр.

Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи.

“Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС”, ‒ додав очільник МВС.