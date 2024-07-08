Брінк після масованого удару РФ: цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України

Ця бездушна агресія ‒ повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку.

Цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки Києва.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи сьогоднішній масований удар РФ по України, внаслідок якого наразі загинуло 20 осіб і постраждало 50.

“У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія ‒ повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку ‒ ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України”, ‒ заявила вона.

У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю @NATO, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку - ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні… pic.twitter.com/kF1pR5DY5s — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2024