Брінк після масованого удару РФ: цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України

Цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки Києва.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи сьогоднішній масований удар РФ по України, внаслідок якого наразі загинуло 20 осіб і постраждало 50.
“У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія ‒ повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку ‒ ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України”, ‒ заявила вона.
У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю @NATO, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія - повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку - ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні… pic.twitter.com/kF1pR5DY5s— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2024
- На саміті НАТО, який стартує завтра, відбудеться засідання всіх гарантів безпеки України. Також пройде засідання Ради Україна-НАТО.
- Нещодавно CNN з посиланням на власні джерела писало, що між країнами НАТО наразі точиться дискусія щодо того, які формулювання використати для підсумкового документа саміту у Вашингтоні в питанні майбутнього членства України.