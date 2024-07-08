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Брінк після масованого удару РФ: цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України

Ця бездушна агресія ‒ повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку.

Брінк після масованого удару РФ: цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України
Фото: EPA/UPG

Цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки Києва.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи сьогоднішній масований удар РФ по України, внаслідок якого наразі загинуло 20 осіб і постраждало 50.

“У той час як лідери збираються відзначити 75-у річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія ‒ повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку ‒ ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України”, ‒ заявила вона.

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  • На саміті НАТО, який стартує завтра, відбудеться засідання всіх гарантів безпеки України. Також пройде засідання Ради Україна-НАТО.
  • Нещодавно CNN з посиланням на власні джерела писало, що між країнами НАТО наразі точиться дискусія щодо того, які формулювання використати для підсумкового документа саміту у Вашингтоні в питанні майбутнього членства України.
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